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في عيد المرأة.. ما نصيب النساء من ثروات العالم؟
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
ذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن النساء يمثلن نسبة 12.8 في المئة في قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وحصتهنّ في مؤشر المليارديرات ممن بنين ثرواتهن بأنفسهن تبلغ 1.4 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن الحصة التي تتحكم بها النساء في صناعة التقنية البالغة قيمتها 1.1 ترليون دولار، هي أقل من 2 في المئة.

في العام الماضي، أضاف مليارديرات التقنية لثرواتهم 258 مليار دولار، وهي زيادة استفادت منها 3 نساء فقط من المدرجات في مؤشر "بلومبرغ".

وتضمنت قائمة أغنى 7 نساء ممن بنين ثرواتهن بأنفسهن كلا من: زو كونفي "9.7 مليار دولار" وو ياجين "7.6 مليار دولار" وإنغريد وو "6.6 مليار دولار" وماريان ليتش "6.6 مليار دولار" وبوليانا شو "6 مليار دولار" وجودي لوف "4.5 مليار دولار" وجودي فولكنر "4.5 مليار دولار".
 
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