دعا ممثل الامم المتحدة في افغانستان تاداميشي ياماموتو طالبان الى اغتنام عرض السلطات لاجراء مباحثات سلام مباشرة لمناسبة التجديد السنوي لبعثة الامم المتحدة في هذا البلد.



وقال مسؤول الامم المتحدة امام مجلس الامن إن "ارساء السلام والتقارب مع الخصوم يستلزمان تصميما وشجاعة وخصوصا وحدة وطنية"، داعيا القادة السياسيين إلى وضع المصلحة الوطنية فوق الاجندات الخاصة.