الجمعة في ٩ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:46 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الامم المتحدة تدعو طالبان افغانستان الى محادثات سلام
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٨ اذار ٢٠١٨
 
دعا ممثل الامم المتحدة في افغانستان تاداميشي ياماموتو طالبان الى اغتنام عرض السلطات لاجراء مباحثات سلام مباشرة لمناسبة التجديد السنوي لبعثة الامم المتحدة في هذا البلد.

وقال مسؤول الامم المتحدة امام مجلس الامن إن "ارساء السلام والتقارب مع الخصوم يستلزمان تصميما وشجاعة وخصوصا وحدة وطنية"، داعيا القادة السياسيين إلى وضع المصلحة الوطنية فوق الاجندات الخاصة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٨ اذار ٢٠١٨ - ترامب يفرض رسوما جمركية... ويستثني كندا والمكسيك »
٨ اذار ٢٠١٨ - زلزال بقوة 7 درجات ضرب هذه الجزيرة »
٨ اذار ٢٠١٨ - رغم انتقاد بالوتيلي.. انتخاب أول نائب إيطالي أسود »
٨ اذار ٢٠١٨ - لودريان دعا الى الرد بحزم على ترامب في قضية الرسوم على »
٨ اذار ٢٠١٨ - ساترفيلد في باريس وبن سلمان من بريطانيا… وتعاون غربي »
٨ اذار ٢٠١٨ - "الاقتصاد وتويتر" سلاح ترامب ضد كوريا الشمالية »
٨ اذار ٢٠١٨ - الجيش الأميركي: قوات موالية للنظام السوري تحتشد »
٨ اذار ٢٠١٨ - لافروف نفى تصريحات الخارجية الأميركية حول عدم إمكان »