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رغم انتقاد بالوتيلي.. انتخاب أول نائب إيطالي أسود
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
لم يبد رجل نيجيري المولد انتخب نائبا عن حزب إيطالي مناهض للهجرة، اهتماما بانتقادات لاعب كرة القدم الإيطالي، ماريو بالوتيلي، جراء تمثيله حزبا لطالما اعتبر معاديا للأجانب.

وأضحى توني أيوبي، أول نائب أسود ينتخب في التصويت البرلماني، الأحد، في إيطاليا. وعلق بالوتيلي، الذي سبق له أن تعرض للتمييز بسبب عرقه في الملاعب الإيطالية، فكتب على إنستغرام: "ربما أنا أعمى، أو لم يخبرني أحد أنه أسود. لكن العار!"

وصرح أيوبي لراديو العاصمة أنه يتجاهل انتقاد بالوتيلي، غاني المولد، موضحا "لقد خضت ما يكفي من الجدال."

وكان أيوبي مسؤولا عن سياسة الهجرة في حزب "ليغا نورد" أو الرابطة الشمالية منذ 2015.

وقال لصحيفة لا ستامبا، الخميس، إن "إيطاليا تحتاج إلى إلغاء الحماية الإنسانية" وأن تقبل فقط "طالبي اللجوء الحقيقيين."

وكان أيوبي قد وصل إلى إيطاليا بتأشيرة عام 1976، وانضم إلى الحزب منذ 24 عاما.
المصدر : skynews
 
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