دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم، الى "الرد بحزم" على الرئيس الاميركي دونالد ترامب اذا بدأ حربا تجاريا مع اوروبا حول الفولاذ والالومنيوم.



وقال لشبكة "سينيوز": "يجب ان تثبت اوروبا سيادتها وقوتها، ولهذا السبب ستقترح المفوضية الاوروبية اجراءات مضادة للمبادرة غير الملائمة اطلاقا التي صدرت عن الرئيس ترامب".



واضاف ان هذه المبادرة "تخدم على الارجح المصالح الفورية للولايات المتحدة، لكن على امد اطول انها سيئة جدا للنفوذ الاميركي في العالم".



وتابع: "يجب الرد عليه بحزم".