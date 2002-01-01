الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد حاصباني: لبنان على حافة الإفلاس وأمامنا فرصة حقيقية للحل.. ومؤتمر 'سيدر” إصلاحي وليس استثماريا فقط A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن مؤتمر 'سيدر” إصلاحي وليس استثماريا فقط وحكمًا سيكون هناك كلام عن الإصلاح ويجب أن نقبل هذا الكلام ونعمل على تنفيذه على أرض الواقع في لبنان، معرباً عن ان التخوف في المؤتمرات مثل مؤتمر 'سيدر” موجود دائماً ومؤكداً السعي الى تخفيض نسبة الدين العام.



حاصباني، وفي حديث الى إذاعة 'الشرق”، اشار إلى أنه وفي حال لم تقام الإصلاحات الحقيقية وخصوصا تطبيق القوانين الموضوعة منذ العام 2002 المتعلقة بخصخصة الكهرباء والاتصالات لن تكون هناك فرصة كبيرة لاستثمار القطاع الخاص.



وحذر نائب رئيس الحكومة من ان لبنان اليوم على شفير الهاوية وحافة الإفلاس، ولكنه اكد اننا أمام فرصة حقيقية للحل معتبراً ان الأسباب السياسية لطالما كانت العائق الأساسي امام اي حل، واضاف: 'يمكننا إدخال ما يقارب 12 مليار خلال سنة من خلال إشراك القطاع الخاص”.







في شان ملف الكهرباء، قال حاصباني: 'سنتقدم بحلول الى رئيس الجمهورية ميشال عون تبدأ بالإسراع بإنشاء معامل دائمة، إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، مراقبة الشبكة منعًا للهدر، جباية كاملة وعدادات ذكية، إضافة الى تعزيز الطاقة البديل”، موضحا ان الكلام الذي صدر من بعض الوزراء ليس عن البواخر فقط إنما عن ملف الكهرباء بشكل عام.



في ملف الموازنة ، توقع حاصباني الإنتهاء اليوم من جلسات اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع الموازنة تحضيرا لتنقيحها للأسبوع المقبل. واكد ان التركيز في إجتماعات اللجنة كان على تخفيض النفقات الإدارية في الوزارات بهدف ترشيق الإدارة، مشيرًا الى ان نتيجة التخفيضات قد تلامس الـ100 مليار تقريبا ولكن مشكلة الكهرباء ستبقى حاضرة بشكل أساسي، وعلينا هيكلة بعض الديون في العام 2018، وقال: 'لدينا نتائج مقبولة للذهاب بها الى 'سيدر” ووزارة الصحة خفضت نفقاتها مثل باقي الوزارات”.



في ملف الإنتخابات، أوضح حاصباني أن النقاش بين 'القوات اللبنانية” و” تيار المستقبل” أصبح في مراحل متقدمة، مشيرًا إلى أن التحالفات لن تكون شاملة في هذا القانون، إنما مدروسة بحسب ما تقتضيه الضرورات الإنتخابية للمناطق، وقال: 'في جبيل وكسروان والمتن الشمالي 'القوات” ماضية بشكل شبه مستقل، وقد يكون هناك تحالفات مع بعض الشخصيات المعروفة”.







وختم نائب رئيس الحكومة: 'اذا انتهى النقاش والاتفاق على تحالف استراتيجي بعيد المدى بين 'القوات” و”المستقبل”، قد يكون اللقاء بين الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري قريبًا”. المصدر : إذاعة الشرق, فريق موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر