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وزير خارجية تركيا: عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في العراق
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، بحسب قناة سي.إن.إن ترك.

والعملية التي ستجري عبر الحدود قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أيار المقبل.

ولفت الى أن عملية عفرين في شمال سوريا ستستكمل بحلول أيار.

وبدأت تركيا العملية في 20 كانون الثاني ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
المصدر : lbc
 
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