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صراع السلطة.. روحاني يحذر من "غرق سفينة النظام"
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني منتقديه بـ"قلة العقل"، وحذرهم لأول مرة خلال اجتماع وزاري من غرق سفينة النظام إذا ما واصلوا إضعاف الحكومة مقابل دعم أجهزة أخرى غير حكومية لم يحددها.

وقال مراقبون إن روحاني قصد الأجهزة الموازية للأجهزة الحكومية التي تبدأ من بيت المرشد إلى الحرس الثوري، وتوصف بالدولة العميقة.

وتتعرض حكومة_روحاني لانتقادات وهجوم من المتشددين، في إطار الصراع على السلطة مع المعتدلين والإصلاحيين.

واتهم مستشار المرشد الأعلى الحكومة بتقديم إحصائيات مغلوطة حول النمو، وخلق فرص عمل.

كما دعا البرلمان كلا من وزراء العمل والطرق والزراعة للاستجواب، مطالباً روحاني بالدفاع عن أدائهم.

وهذا ما استدعى رد روحاني وكل من نائبه إسحاق جهانغيري والمتحدث باسم الحكومة رضا نوبخت.

ويشكل حضور روحاني في البرلمان واستجوابه ضربة لدور حكومته سياسياً واقتصادياً، لاسيما وعوده في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهذا ما يتخوف منه حلفاؤه في التيار الإصلاحي والمعتدل الذين يعدون للانتخابات البرلمانية بعد عامين.
المصدر : الحدث.نت
 
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