A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات وزارة الخارجية الأميركية حول عدم عقد لقاء مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.







وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت أن "الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ليس موجودا حتى الآن على جدول أعمال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون".



ووفقا للخارجية، يتضمن برنامج تيلرسون، اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير خارجية أثيوبيا، وكذلك مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي واجتماع مع موظفي السفارة الأميركية.







وردت روسيا على الخارجية الأميركية بشأن لقاء لافروف وتيلرسون، ولم تستبعد الوزارة أن يحدث تغيير على جدول أعمال الوزير خلال الزيارة.



وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في وقت سابق، أن "روسيا عرضت على الولايات المتحدة عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية ريكس تيلرسون في أثيوبيا".



ولكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناويرت، أعلنت، في وقت سابق في مؤتمر صحفي، أن الجانب الأميركي لم يتلق "أي دعوة أو طلب بشأن ذلك".



وردت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأميركية، بأن "الجانب الروسي أرسل يوم 2 آذار، طلبا لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ولكن لم يستلم أي رد". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر