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النفط يستقر
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بدعم من قوة الطلب، بعد أن انخفضت في الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأميركي إلى مستوى قياسي وزيادة المخزونات.


وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.36 دولاراً للبرميل، مرتفعاً سنتَيْن أو ما يُعادل 0.03 في المئة مقارنة مع الإغلاق السابق. وجاءت الزيادة الطفيفة، بعد انخفاض الخام ما يزيد على 2 في المئة في اليوم السابق.


وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.16 دولاراً للبرميل، بارتفاع سنت واحد أو ما يُعادل 0.02 في المئة. وانخفض خام غرب تكساس أيضاً بأكثر من 2 في المئة في الجلسة السابقة.
المصدر : رويترز
 
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