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بعد طعن 4 أشخاص... الشرطة النمساوية تعتقل مشتبهاً فيه!
 
 
 
 
 
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٨ اذار ٢٠١٨
 
ذكرت الشرطة النمساوية، أنها اعتقلت مشتبهاً فيه يبلغ من العمر 23 عاماً، وذلك على خلفية هجمات بسكين وقعت في فيينا، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.


ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم الشرطة باتريك مايرهوفر في بيان له الخميس، انه "تم اعتقال المشتبه فيه بعد وقت قصير من طعن رجل يبلغ من العمر 20 عاماً، وجلبه إلى مستشفى بجروح خطرة مساء الأربعاء".


واعلنت الشرطة انها ما زالت تُحقق فيما إذا كان المشتبه فيه مسؤولاً أيضاً عن طعن عائلة مكونة من 3 أفراد قبل ساعة من الهجوم، وذلك في قلب فيينا أيضاً. هذا ولم تنشر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية المشتبه فيه.
المصدر : سكاي نيوز
 
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