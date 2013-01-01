الخميس في ٨ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:44 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
فرنسا تهدد بالرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٨ اذار ٢٠١٨
 
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية أدت لسقوط قتلى في سوريا.
وتقول دول غربية وعمال إنقاذ إن سوريا استخدمت مرارا غاز الكلور سلاحا في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول قالت إن تقارير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أشارت إلى أن دمشق لم تنفذ التزاماتها التي قطعتها في 2013 بالتخلي بشكل كامل عن مخزون الأسلحة الكيماوية، ولا تمتثل للمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.
المصدر : future tv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٨ اذار ٢٠١٨ - رغم انتقاد بالوتيلي.. انتخاب أول نائب إيطالي أسود »
٨ اذار ٢٠١٨ - لودريان دعا الى الرد بحزم على ترامب في قضية الرسوم على »
٨ اذار ٢٠١٨ - ساترفيلد في باريس وبن سلمان من بريطانيا… وتعاون غربي »
٨ اذار ٢٠١٨ - "الاقتصاد وتويتر" سلاح ترامب ضد كوريا الشمالية »
٨ اذار ٢٠١٨ - الجيش الأميركي: قوات موالية للنظام السوري تحتشد »
٨ اذار ٢٠١٨ - لافروف نفى تصريحات الخارجية الأميركية حول عدم إمكان »
٨ اذار ٢٠١٨ - بعد طعن 4 أشخاص... الشرطة النمساوية تعتقل مشتبهاً فيه! »
٧ اذار ٢٠١٨ - حادثة طعن في فيينا.. اليكم التفاصيل »