A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير مساء الأربعاء، أن "الكل يتفهم سعي السعودية لحماية حدودها"، مؤكداً أن "إيران تلعب دوراً تخريبياً وخطراً في اليمن وتزعزع استقرار المنطقة".



وأكد جونسون السعي لعقد اجتماع أممي "للبحث مع السعودية عن حل سياسي في اليمن"، مذكّراً بأن "السعودية شكلت تحالفاًَ لدعم الحكومة الشرعية في اليمن".



وأشار الوزير البريطاني إلى "اتفاق بريطاني سعودي على مراقبة خطوط الملاحة تمهيداً لفتح الموانئ اليمنية".



من جانبه، أكد عادل الجبير أن السعودية اتفقت مع بريطانيا "على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب".



وأضاف الجبير: "دعمنا العملية الانتقالية والحوار السياسي في اليمن"، مؤكداً أن "الحرب هناك فرضت علينا". وشدد على أن "الحوثيين ضربوا عرض الحائط بكافة محاولات التوصل لحل سياسي في اليمن".



وأكد وزير الخارجية السعودي مواصلة المملكة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحرب. في سياق آخر، أشار الجبير إلى إطلاق شراكة استراتيجية مع بريطانيا تشمل كافة المجالات.



في سياق آخر، أكد الجبير وجود فرص كبيرة للتعاون مع بريطانيا لتحقيق رؤية 2030 في السعودية، موضحاً أن "رؤية 2030 تشمل عملية إعادة هيكلة شاملة".

لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر