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زلزال بقوة 5.4 درجات هزّ جنوب شرق إيران
 
 
 
 
 
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٧ اذار ٢٠١٨
 
هزّ زلزال شدته 5.4 درجات جنوب شرق إيران بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت أن "مركز الزلزال كان على بعد 14 كيلومترا تقريبا من بلدة كهنوج في إقليم كرمان".

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو حدوث أي أضرار مادية.
 
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