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طائرة فرنسية تلغي 3700 وظيفة دون طرد الموظفين
 
 
 
 
 
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٧ اذار ٢٠١٨
 
أكدت شركة إيرباص الفرنسية اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، أنها تعتزم إلغاء 3700 وظيفة في أوروبا منها 470 في فرنسا.

واتخذت الشركة قرارها بسبب انخفاض إنتاج الطائرات A380 وA400M، حسب قناة "بي.إف.إم".

وأشار جان مارك إيسكورو ممثل أكبر نقابة في شركة إيرباص، إن القرار لا يعني طرد الموظفين بل إلغاء مراكز في الوظائف.

وتابع مارك إيسكورو أنه سيتم إقفال 3720 مركز وظيفة في أوروبا، وبشكل أساسي يحدث هذا في ألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وشركة إيرباص الفرنسية هي أكبر شركة لتصنيع الطائرات في فرنسا، ويصل عدد العاملين فيها إلى 134000 عامل.
 
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