تفق الرئيس التركي طيب إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.



وبحسب مصدر بمكتب الرئيس التركي، إردوغان وروحاني أكدا أهمية أن تبذل تركيا وروسيا وإيران جهودا مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار.



وكان إردوغان قد أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء لبحث التطورات الحالية في الغوطة.

