A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انخفض الدولار حيث أثارت استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب المخاوف من أن التوتر المتعلق بحرب تجارية عالمية يدخل في مرحلة جديدة محتدمة.



وقال مراقبو السوق إن استقالة كون، المصرفي السابق في "وول ستريت"، ستقوي شوكة قوى الحماية التجارية في الإدارة الأميركية، في إطار سعي ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم.



وتماسك الدولار فوق سعر يزيد قليلا على أدنى مستوى في 4 أشهر مقابل الين، حيث أقبل المستثمرون على العملة اليابانية منخفضة العائد إثر تفجر المخاوف من نشوب حرب تجارية قد تعرقل النمو العالمي.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات، إلى 89.53 نقطة.



وانخفض الدولار بنسبة 0.6% إلى 105.45 ين، وهو أدنى مستوى منذ الاثنين ويقترب كثيرا من أدنى مستوى في 14 شهرا، الذي سجله الجمعة عند 105.24 ين.



فيما قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف، حيث نما بنسبة 0.6% في الربع الأخير من العام الماضي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر