قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء)، إن الحروب التجارية لا يربحها أحد، وإن عواقب فرض رسوم أميركية على الواردات ستكون خطيرة بالنسبة للاقتصاد الكلي، إذا ردت الدول الأخرى بفرض رسوم من جانبها.



وقالت لاغارد متحدثة إلى إذاعة "آر.تي.ال: الفرنسية: "العواقب على الاقتصاد الكلي ستكون خطيرة، ليس إذا أخذت الولايات المتحدة إجراء فحسب، لكن بخاصة إذا ردت الدول الأخرى، لا سيما تلك التي ستكون الأشد تأثراً، مثل كندا وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد التأكيد أمس الثلاثاء على عزمه فرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، محذراً الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه "ضريبة كبيرة" لعدم حسن معاملة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.