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تحطم طائرة هليكوبتر في الشيشان وسقوط قتلى
 
 
 
 
 
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٧ اذار ٢٠١٨
 
قتل أكثر من 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الشيشان الروسية، وفق ما افادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء.

وكانت الوكالة قد ذكرت في بادئ الأمر، ان 7 قتلى سقطوا، إلّا أنها قامت بتعديل الرقم بعد ذلك إلى 5.

واوضحت وكالات أنباء روسية، أن الطائرة كانت تقل نحو 9 أشخاص.

وتشهد الشيشان تمرداً إسلامياً، وتقع اشتباكات متفرقة بين المتمردين وقوات الأمن. بيد أن العنف تراجع في السنوات القليلة الماضية.
 
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