قتل أكثر من 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الشيشان الروسية، وفق ما افادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء.



وكانت الوكالة قد ذكرت في بادئ الأمر، ان 7 قتلى سقطوا، إلّا أنها قامت بتعديل الرقم بعد ذلك إلى 5.



واوضحت وكالات أنباء روسية، أن الطائرة كانت تقل نحو 9 أشخاص.



وتشهد الشيشان تمرداً إسلامياً، وتقع اشتباكات متفرقة بين المتمردين وقوات الأمن. بيد أن العنف تراجع في السنوات القليلة الماضية.