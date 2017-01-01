A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية، بسبب استخدامها أسلحة كيميائية في اغتيال كيم جونغ نام، شقيق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، العام الماضي، دخلت حيز التنفيذ".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت، في بيان يوم أمس، إن "الولايات المتحدة خلصت من خلال تحرياتها إلى أن بيونغيانغ استخدمت غاز الأعصاب "في إكس" لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا عام 2017 وفرضت عقوبات إضافية على كوريا الشمالية".



وأشارت إلى أن "الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير/ شباط بموجب القانون الأمريكي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991".



أضافت: "ان العقوبات الإضافية على بيونغيانغ دخلت حيز التنفيذ في الخامس من مارس/ آذار بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا".



وبينما لم تشر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى طبيعة العقوبات الجديدة، قالت إن "هذه العقوبات مكملة للعقوبات الحالية الشاملة بأمريكا، الموجهة ضد الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية".



وكان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي قد اغتيل في 13 فبراير بمطار في ماليزيا، عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيميائي المحظور على وجهه. المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر