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تركيا: على واشنطن وقف مرور مقاتلين أكراد من منبج لعفرين
 
 
 
 
 
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٧ اذار ٢٠١٨
 
طالب متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، واشنطن بوقف مرور مقاتلين أكراد من منبج إلى عفرين.

وقال عن الوضع في الغوطة الشرقية أن تركيا تعمل على زيادة هدنة الساعات الخمس يوميا إلى 24 ساعة، مشيرا إلى أن أردوغان سيبحث الوضع في الغوطة اليوم مع الرئيس الإيراني
المصدر : future tv
 
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