الاربعاء في ٧ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:50 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ولايتي: لودريان لن يجني في طهران ما يتعارض مع مصالحنا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ اذار ٢٠١٨
 
أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لن يجني من زيارته إلى طهران شيئا يتعارض مع مصالحها.

ونسبت وكالة "فارس" إلى ولايتي تأكيده أنه حتى لو أن الأمريكيين حاولوا فرض القيود على برنامج بلاده الدفاعي، فإن طهران لن تستسلم لهم.
وعلّق ولايتي على زيارة الوزير الفرنسي قائلا: "إن زيارة لودريان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الإيراني ومن المؤكد أن مسؤولينا أوضحوا له بدقة وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه تيقن من أنه لن يجني من هذه الزيارة شيئا يتعارض مع مصالح الإيرانيين".

وأضاف: "حتى لو أن الأميركيين كانوا يسعون لفرض قيود على برنامجنا الدفاعي، فإن الشعب والحكومة الإيرانيين لن يستسلما لذلك".
المصدر : فارس
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٧ اذار ٢٠١٨ - الحرس الثوري: إنتاجنا من الصواريخ زاد 3 أمثال »
٥ اذار ٢٠١٨ - طهران تنتقد "تطرف" الاتحاد الأوروبي حيالها »
٤ اذار ٢٠١٨ - مسؤول إيراني: نجاد عارض إنقاذ الأسد من السقوط »
٢ اذار ٢٠١٨ - مسؤول إيراني: لو نعطي دولاراً واحداً لأحد نقبض ثمنه »
٢ اذار ٢٠١٨ - خامنئي لوفد سوري: الأسد مناضل صامد وسنصلي بالقدس قريبا »
٢ اذار ٢٠١٨ - اعتقال 35 امرأة حاولن دخول ملعب لكرة القدم في طهران »
١ اذار ٢٠١٨ - خامنئي يبرر جرائم الأسد ويصفه بـ "المقاوم الكبير" »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - "وابل أحذية" انتظر وزيراً إيرانياً باجتماع أممي في جنيف »