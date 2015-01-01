A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن قائد كبير بـ الحرس الثوري، الأربعاء، أن إيران زادت إنتاجها من الصواريخ ثلاثة أمثال، وفق وكالة فارس للأنباء.



ولم يوضح المدة الزمنية التي حدثت خلالها الزيادة.



ونقلت فارس عن رئيس إدارة الفضاء بالحرس الثوري، البريجادير جنرال أمير علي حاجي زاده، قوله إنه "في الماضي كان يتعين علينا أن نوضح لجهات كثيرة أفعالنا لكن الأمر لم يعد كذلك".



وأضاف في إشارة للصواريخ: "إنتاجنا زاد ثلاثة أمثال مقارنة بما سبق".



كما لفت إلى أن الحكومة والبرلمان ومسؤولين إيرانيين آخرين متفقون على الأخص على الحاجة لصواريخ أرض أرض.



ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل.



وزار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إيران، الاثنين، في مهمة دقيقة للتأكيد مجدداً على دعم أوروبا للاتفاق النووي الذي فتح اقتصاد طهران على العالم ولتكرار المخاوف الأميركية بشأن برنامج إيران الصاروخي ودورها في صراعات الشرق الأوسط.



وعكست زيارة لودريان الجهود الفرنسية لحماية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية كبرى.



وهدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق ما لم تساعد الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة عليه في "إصلاحه" بإجبار إيران على تقليص نفوذها في الشرق الأوسط والحد من برنامجها الصاروخي.



كذلك أبلغ مسؤولون إيرانيون كبار لو دريان الاثنين أن برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض. المصدر : العربية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر