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الاربعاء في ٧ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
مخزونات النفط الأميركية تقفز 5.7 مليون برميل خلال أسبوع
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٧ اذار ٢٠١٨
قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأظهرت أحدث بيانات أسبوعية من معهد البترول أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 5.661 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.72 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما بمقدار 790 ألف برميل.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين هبطت بواقع 4.54 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.20 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.49 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 803 آلاف برميل يوميا إلى 7.829 مليون برميل يوميا.
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