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الاربعاء في ٧ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:50 م
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استقالة المستشار الاقتصادي لترامب.. والأخير يرد بقوة!
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٧ اذار ٢٠١٨
أعلن غاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب، مساء أمس، استقالته من منصبه، حسب بيان للبيت الأبيض.
وقال كون في البيان، "لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأن أضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأمريكيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي".
من ناحيته، رد الرئيس الامريكى دونالد ترامب على نبأ استقالة مستشاره الاقتصادي في حسابه على "تويتر"، بأنه "سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادى جديد".
أضاف، أن "كثير من الناس يريدون هذه الوظيفة — سوف نختار بحكمة".
وتقول وسائل إعلام أمريكية، إن استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس تأتي على وقع خلاف حول رسوم جمركية يعتزم الرئيس ترامب فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.
المصدر :
سبوتنيك
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