سجلت أسعار المحروقات اليوم الاربعاء انخفاضا . فانخفض سعر صفيحتي البنزين الـ95 أوكتان و الـ 98 أوكتان 300 ليرة.

أما سعر المازوت والديزل فانخفض 200 ليرة.



وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:



البنزين 95 أوكتان: 25300 ليرة لبنانية



البنزين 98 أوكتان: 25900 ليرة لبنانية



الديزل: 17300 ليرة لبنانية



المازوت: 17300 ليرة لبنانية

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