الاربعاء في ٧ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 04:49 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سعر البنزين يواصل انخفاضه...
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٧ اذار ٢٠١٨
 
سجلت أسعار المحروقات اليوم الاربعاء انخفاضا . فانخفض سعر صفيحتي البنزين الـ95 أوكتان و الـ 98 أوكتان 300 ليرة.
أما سعر المازوت والديزل فانخفض 200 ليرة.

وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:

البنزين 95 أوكتان: 25300 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 25900 ليرة لبنانية

الديزل: 17300 ليرة لبنانية

المازوت: 17300 ليرة لبنانية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٧ اذار ٢٠١٨ - الدولار يهبط مع تنامي المخاوف من حرب تجارية »
٧ اذار ٢٠١٨ - مخزونات النفط الأميركية تقفز 5.7 مليون برميل خلال أسبوع »
٦ اذار ٢٠١٨ - الدولار يتضرر.. والسبب كوريا الشمالية! »
٦ اذار ٢٠١٨ - الحريري ترأس جلسة للموازنة.. واقتراحات لتخفيضات اضافية »
٦ اذار ٢٠١٨ - إرتفاع عدد الركاب في المطار 9% عن العام الفائت »
٦ اذار ٢٠١٨ - سلامة: نتطلع إلى نسب نمو تفوق النمو بالدين العام »
٦ اذار ٢٠١٨ - سلامة يتوقع استقرار أسعار الفائدة »
٦ اذار ٢٠١٨ - الدولار يستقر مقابل الين »