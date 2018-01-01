كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​، عن تفاصيل جديدة حول ​تحطم طائرة​ النقل العسكرية المنكوبة من طراز "أنطونوف 26" أثناء هبوطها في ​قاعدة حميميم​ في ​سوريا​.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه "أثناء اقتراب الطائرة من ​مطار حميميم​، كانت الظروف الجوية عادية، وكانت الطائرة تنفذ مهمة من قاعدة كويريس الجوية في ​محافظة حلب​ إلى قاعدة حميميم في ​اللاذقية​".



كما ذكرت أن "قائد الطائرة طيار من الدرجة الأولى، ونفذ رحلات جوية على هذا النوع من الطائرات لأكثر من 3000 ساعة، وأدى مرارا عملية الهبوط في مطار حميميم"، لافتةً الى أنه "نتيجة هذه المأساة، "قتل 27 ضابطا، بمن فيهم لواء واحد مصرعهم، فضلا عن ضباط صف وجنود متعاقدين"، مشددةً على أنه "لم يكن أي مدني على متن الطائرة المنكوبة".