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الدولار يتضرر.. والسبب كوريا الشمالية!
 
 
 
 
 
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٦ اذار ٢٠١٨
 
وضع اعلان كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة لمحادثات نووية مع الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار، حيث هبط الدولار 0.5 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة لعقد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وستعلق التجارب النووية أثناء المحادثات.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1336.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 1.36 بالمئة إلى 1337.90 دولار للأوقية.
 
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