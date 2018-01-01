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الحريري ترأس جلسة للموازنة.. واقتراحات لتخفيضات اضافية
 
 
 
 
 
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٦ اذار ٢٠١٨
 
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ايمن شقير، جمال الجراح والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال:انجزنا كل موازنات الوزارات في الجزئين الاول والثاني الف وباء، ولا يزال امامنا مناقشة الجزء باء من موازنة وزارة الطاقة الذي لم نتمكن من مناقشته نظرا لغياب الوزير، ويوم الخميس سنقوم بمراجعة عامة في اللجنة لكي يكون التقرير حاضرا لرفعه الى مجلس الوزراء حين توجه الدعوة لعقد جلسة.

سئل: متى ستعقد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة؟
اجاب: هذا الموضوع يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة، ونحن كوزارة مال عمليا سنكون بعد ظهر غد قد انجزنا اعادة صياغة كل الارقام وكل تفاصيل الموازنة، بما فيها المواد التي اتفقنا عليها والتخفيضات التي حصلت.

سئل:هل التخفيضات هي تحت سقف العشرين بالمئة؟
اجاب: بالتاكيد و وقد اقترحنا ايضا الكثير من التخفيضات الاضافية، وهناك تعديلات على الواردات واحتمالات زيادتها. واعتقد انه بعد ظهر غد سنتمكن من انجاز هذا التقرير لكي نتمكن من اعطاء الارقام.
 
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