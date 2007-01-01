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ترامب يرحب بـ"تقدم محتمل" مع كوريا الشمالية
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٦ اذار ٢٠١٨
رحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب باحراز "تقدم ممكن" في الملف الكوري الشمالي بعدما نقلت سيول عن بيونغ يانغ استعدادها للتخلي عن سلاحها النووي في حال ضمان امنها.
وكتب ترامب على تويتر "تقدم ممكن في المباحثات مع كوريا الشمالية"، وذلك بعيد إعلان عقد اجتماع بين قادة الكوريتين نهاية نيسان في أمر غير مسبوق منذ العام 2007.
وأضاف "للمرة الاولى منذ اعوام، يبذل كل الاطراف المعنيين جهدا جديا. العالم ينظر وينتظر".
وتابع ترامب "قد تكون آمالا كاذبة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد كبير مهما كان المسار".
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