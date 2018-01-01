الثلثاء في ٦ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
"مأساة جديدة" لمهاجرين في رحلة لإيطاليا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ اذار ٢٠١٨
 
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، أن 21 مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين وربما غرقوا بعد أن انطلقت 4 قوارب من ليبيا في رحلة لإيطاليا وتطلب الأمر عملية إنقاذ.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جويل ميلمان، إنه تم إنقاذ كل من كانوا على متن أحد القوارب، وعددهم 132 شخصا لكن 21 شخصا من بين 51 كانوا على متن قارب آخر لا يزالون مفقودين. كما جرى العثور على جثتي رضيعين على القارب ليرتفع بذلك العدد المحتمل للقتلى إلى 23 قتيلا.

وفي وقت سابق، بحثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أزمة المهاجرين في ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب موغيريني، فإن الجانبين بحثا التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن أزمة اللاجئين في ليبيا.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا إجلاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حوالي 1300 مهاجرا من ليبيا.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٦ اذار ٢٠١٨ - فرنسا تؤكد ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة »
٦ اذار ٢٠١٨ - احتجاجات إيران الى الواجهة من جديد! »
٦ اذار ٢٠١٨ - ترامب يرحب بـ"تقدم محتمل" مع كوريا الشمالية »
٦ اذار ٢٠١٨ - قمة بين الكوريتين في نيسان »
٦ اذار ٢٠١٨ - 15 دقيقة لـ"القضية الفلسطينية" بلقاء ترامب ونتانياهو »
٦ اذار ٢٠١٨ - فرنسا تحرك العالم لأجل الغوطة.. وماكرون يطرح أولوياته »
٦ اذار ٢٠١٨ - كيم جونغ أون يوافق على عقد قمة مع كوريا الجنوبية »
٦ اذار ٢٠١٨ - ميركل: ألمانيا ستعمل مع فرنسا بشأن الحرب السورية »