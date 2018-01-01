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تحطم طائرة روسية قرب قاعدة حميميم في سوريا
 
 
 
 
 
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٦ اذار ٢٠١٨
 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، تحطم طائرة نقل روسية قرب قاعدة حميميم العسكرية الجوية في محافظة اللاذقية، في شمال غرب سوريا، قبل هبوطها، مشيرةً إلى مقتل 32 شخصاً كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت الوزارة، أن المعلومات الأولية تُشير إلى أن طائرة "أنطونوف 26" تحطمت بسبب عطل فني وليس بإصابة، مؤكدةً أن كل من كانوا على متن الطائرة، وهم 26 راكباً و 6 من أفراد الطاقم، قُتِلوا.
المصدر : afp ,, rt
 
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