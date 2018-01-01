أعلن القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الكوريتين ستعقدان أول قمة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات في أواخر نيسان المقبل وذلك بعد زيارة وفد كوري جنوبي رفيع المستوى لكوريا الشمالية التقى في خلالها الزعيم كيم جونج أون.



وأشار تشونج وي - يونج رئيس الوفد في إفادة إعلامية مقتضبة الى إن بيونغ يانغ ذكرت أنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي ما دامت لا تتعرض لتهديد عسكري وظل نظامها في أمان.



ولفت إلى أن بيونغ يانغ أشارت إلى أنها منفتحة على الحديث مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وتطبيع العلاقات.



ولفت مستشار الامن القومي في الجنوب تشونغ اوي يونغ الى أن "الجنوب والشمال اتفقا على فتح خط مباشر بين الزعيمين لتخفيف التوتر العسكري وتعزيز التعاون، واتفقا على اجراء اول محادثة هاتفية قبل القمة الثالثة".