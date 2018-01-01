A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 'ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس ممّا يستطيع العقل والحس الإنساني استيعابه، وتبا لقرارات مجلس الأمن الدولي حيال هذه المنطقة”.



وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم، في العاصمة أنقرة، أنّه لا معنى لأي قرار مُتّخذ إن لم يتم تطبيقه على الأرض، متهما في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بخداع العالم.



وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار 2401، في 24 فبراير/شباط الماضي، وطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات الأسد، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.



وفيما يتعلق بعملية غصن الزيتون الجارية في منطقة عفرين، أكّد أردوغان أنه لا يمكن لأحد الادعاء بتضرر أي مدني من العملية.



وأضاف قائلا : 'عملية غصن الزيتون ستمضي بشكل أسرع من الآن فصاعدا، وطهّرنا 700 كيلو متر مربع في عفرين السورية من التنظيمات الإرهابية، وهذه المساحة باتت تحت سيطرتنا”.



ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي والسوري الحر، في إطار 'غصن الزيتون”، المواقع العسكرية لتنظيمي 'ب ي د/ بي كا كا” وتنظيم الدولة الإرهابيين في عفرين. المصدر : مسار برس لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر