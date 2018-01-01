الثلثاء في ٦ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:46 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أردوغان: 'تبا لقرارات مجلس الأمن الدولي حيال الغوطة الشرقية”
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٦ اذار ٢٠١٨
 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 'ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس ممّا يستطيع العقل والحس الإنساني استيعابه، وتبا لقرارات مجلس الأمن الدولي حيال هذه المنطقة”.

وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم، في العاصمة أنقرة، أنّه لا معنى لأي قرار مُتّخذ إن لم يتم تطبيقه على الأرض، متهما في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بخداع العالم.

وكان مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار 2401، في 24 فبراير/شباط الماضي، وطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات الأسد، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وفيما يتعلق بعملية غصن الزيتون الجارية في منطقة عفرين، أكّد أردوغان أنه لا يمكن لأحد الادعاء بتضرر أي مدني من العملية.

وأضاف قائلا : 'عملية غصن الزيتون ستمضي بشكل أسرع من الآن فصاعدا، وطهّرنا 700 كيلو متر مربع في عفرين السورية من التنظيمات الإرهابية، وهذه المساحة باتت تحت سيطرتنا”.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي والسوري الحر، في إطار 'غصن الزيتون”، المواقع العسكرية لتنظيمي 'ب ي د/ بي كا كا” وتنظيم الدولة الإرهابيين في عفرين.
المصدر : مسار برس
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ اذار ٢٠١٨ - أنقرة تعلن تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق عمليتها في عفرين »
١ اذار ٢٠١٨ - أردوغان: لن نتخلى أبدًا عن موقفنا بشأن القدس عاصمة »
١ اذار ٢٠١٨ - أردوغان يدعو موريتانيا إلى الاستفادة من خبرات بلاده »
٢٨ شباط ٢٠١٨ - تركيا تنفي بعض ما ورد ببيان الرئاسة الفرنسية بشأن »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - تركيا: قرار التشيك بإطلاق سراح مسلم "دعم للإرهاب" »
٢٧ شباط ٢٠١٨ - أنقرة تنفي إجراء مباحثات مع الأمريكيين بشأن عفرين »
٢٥ شباط ٢٠١٨ - أردوغان يتحدى البروباغندا العالمية المعادية لتركيا »