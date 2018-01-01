استقر الدولار مقابل الين بدعم من تراجع المخاوف في شأن حدوث حرب تجارية نتيجة لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم.



وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل عملة الملاذ الآمن الين أواخر الأسبوع الماضي، مع سيطرة المخاوف في شأن نشوب حرب تجارية في الأسواق بعدما أعلن ترامب خطته في شأن تعريفات الصلب والألومنيوم. واستقر الدولار خلال الجلسة عند 106.22 ين. ويوم الاثنين ارتفع الدولار 0.4%، مبتعدا عن أدنى مستوى للعملة الأميركية في 16 شهرا البالغ 105.24 ين والذي سجلته الجمعة.