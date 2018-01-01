أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الاحتياطيات الدولارية للبنك زادت 1.4 مليار دولار في أول شهرين من العام في حين تجاوز إجمالي الأصول بالدولار 43مليار دولار.







وذكر سلامة الرقم في خلال جلسة افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان.وكان قد أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاحتياطي العام للبنك



المركزي وأصوله بالعملات الصعبة زاد 1.5 مليار دولار في أول شهرين.







وأبلغ سلامة رويترز بأن زيادة سعر الفائدة بالعملة المحلية نحو نقطتين مئويتين في تشرين الثاني كان كافيا لمعالجة الاختلالات بالسوق "وبالتالي نتوقع استقرار أسعار الفائدة".