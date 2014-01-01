A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، إنه بالكاد تطرق إلى القضية الفلسطينية خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.



وصرح نتانياهو للصحفيين عقب لقاء ترامب في البيت الأبيض:" لم ننفق أكثر من 15 دقيقة للحديث عن القضية الفلسطينية. طرحت موضوع الأسرى والمفقودين وطلبت مساعدتهم (الأميركيين)"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وأوضح أنه لم يطلع على أي خطة أميركية جدية للسلام حتى الآن، رغم حديث المسؤولين الأميركيين عن قرب الإعلان عن خطة السلام الجديدة.



ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تحاصره شبهات فساد، إلى أن اللقاء ركز على المسألة الإيرانية التي استغرقت ساعة أكثر من الوقت المقرر.



وأضاف نتانياهو "الرئيس (ترامب) على دراية تامة بمسألة إيران"، في إشارة إلى الملف النووي الإيراني وكذلك الوجود العسكري المتنامي لطهران في سوريا.



ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مرتاح حاليا في القضية الفلسطينية، إذ أن مفاوضات السلام متعثرة مع الفلسطينيين منذ 2014، فضلا عما أثاره اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017 من تداعيات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر