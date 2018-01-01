الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم البنتاغون: مقاتلون أكراد غادروا لمواجهة الهجوم التركي بعفرين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقرت الولايات المتحدة، الاثنين، بأن قسما من المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم في شمال سوريا غادروا مواقعهم متجهين إلى عفرين المجاورة لمؤازرة رفاقهم في صد الهجوم الذي تشنه تركيا على المنطقة ذات الغالبية الكردية، الأمر الذي تسبب بـ"وقفة عملانية" في ضد تنظيم داعش.ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) روب مانينغ قوله إن "الوقفات العملانية تحدث دوما لأسباب مختلفة"، مؤكدا ان "طبيعة مهمتنا في سوريا لم تتغير... هذه الوقفة العملانية لن تحيد نظرنا عن هدفنا الرئيسي ألا وهو تنظيم الدولة الاسلامية".



من جانبه، قال متحدث ثان باسم البنتاغون هو آدريان رانكين-غالواي، إن "الولايات المتحدة تواصل تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بها ضد تنظيم داعش، مشددا على أن مغادرة المقاتلين الأكراد لم تؤد إلى استعادة المتطرفين أيا من الأراضي التي خسروها في سوريا".



أضاف: "نحن على علم بمغادرة قسم من عناصر قوات سوريا الديمقراطية من منطقة وادي الفرات الأوسط، ونواصل الإشارة إلى التكاليف المحتملة لأي انحراف عن هزيمة التنظيم".



وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية "تواصل احتواء (داعش) ودحره في وادي الفرات الأوسط".



ويأتي إقرار البنتاغون بأن بعضا من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية غادروا جبهات القتال في وادي الفرات الأوسط، بعد التحذير الذي أطلقه قائد المنطقة العسكرية الوسطى (سنتكوم) جو فوتيل من "تباين المصالح" في المنطقة.



وكان فوتيل قال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن "قلقنا بالطبع هو أن هذا النشاط في عفرين ينتقص من جهودنا ضد التنظيم".



يذكر أن تركيا أطلقت، في 20 يناير، عملية تقول إنها تستهدف مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين، الواقعة على حدودها.



وتعد "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.



وتخشى أنقرة من أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان في شمال العراق. المصدر : سكاي نيوز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر