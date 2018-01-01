الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم كيم جونغ أون يوافق على عقد قمة مع كوريا الجنوبية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لوفد زائر رفيع المستوى من كوريا الجنوبية إنه يرغب بشدة في تحسن العلاقات بين البلدين و "كتابة تاريخ جديد لإعادة الوحدة" مع الجنوب.

وقالت الوكالة عن الاجتماع الذي جرى امس: "بعد أن سمع من المبعوث الخاص للشطر الجنوبي بنية الرئيس (الكوري الجنوبي) مون جيه إن عقد قمة (بين البلدين) تبادل (الزعيم الكوري الشمالي) وجهات النظر وأبدى موافقة شافية' ولم تذكر أي تفاصيل عن تلك الموافقة."

وأضافت الوكالة ان الزعيم الكوري الشمالي "رحب بحرارة" بالوفد الجنوبي الذي سلمه رسالة من الرئيس مون جاي إن، مشيرة إلى أن كيم بعد أن "أبلغه المبعوث الخاص الجنوبي برغبة الرئيس مون جاي إن في عقد قمة لتبادل وجهات النظر، وافق على العرض".

وأوضحت الوكالة، أن كيم "تبادل وجهات النظر المعمقة في القضايا المتعلقة بتخفيف التوترات العسكرية الحادة في شبه الجزيرة الكورية وتفعيل الحوار المتعدد الجوانب والاتصال والتعاون والتبادل".

وبدأ الوفد الكوري الجنوبي الرفيع المستوى أمس (الاثنين)، زيارة تاريخية الى بيونغ يانغ، موفراً بذلك دليلاً جديداً على بداية تقارب في شبه الجزيرة.

ويترأس تشونغ اوي يونغ مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، الوفد المؤلف من عشرة أعضاء، وهم أرفع مسؤولين كوريين جنوبيين يزورون الشمال منذ أكثر من عقد.

وأضافت الوكالة في تقريرها "أعطى تعليمات مهمة للجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية سريعة من أجل ذلك. تبادل أيضا وجهات نظر عميقة حول مسائل تخفيف حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وتفعيل الحوار متعدد الجوانب والاتصال والتعاون والتفاهم".

المصدر : الجديد لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر