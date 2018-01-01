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شقير التقى وفد جمعية الضرائب: سنعمل لتعديلها أو إقرار قوانين جديدة
 
 
 
 
 
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٥ اذار ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفدا من "جمعية الضرائب اللبنانية" برئاسة هشام المكمل، الذي هنأه بتوليه رئاسة الهيئات.

ونوه المكمل بأداء شقير "طيلة السنوات الماضية، والذي رسخ دور غرفة بيروت وجبل لبنان كصرح اقتصادي جامع ولاعب اساسي على المستوى الاقتصادي"، مؤكدا "وقوف الجمعية الى جانب الهيئات بما يخدم الاقتصاد الوطني، لا سيما لجهة المساعدة في إقرار قوانين عادلة وتأمين حصانة ضريبية للمكلفين".

شقير
أما شقير فشكر الجمعية ورئيسها على التهنئة، مؤكدا انفتاحه على "التعاون مع الجميع خصوصا جمعية الضرائب مع تنامي الحاجة اليها في ظل تردي الوضع الضريبي في لبنان، وكذلك بعد الاتفاق مع الرؤساء الثلاثة على ضرورة وضع قانون ضريبي حديث في لبنان".

وقال: "لدينا عمل كثير في السنوات المقبلة حول الضرائب لجهة تحديثها وتعديلها او إقرار قوانين جديدة، لذلك كل هذه الورشة سنقوم بها بالتعاون مع جمعية الضرائب".
المصدر : وطنية
 
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