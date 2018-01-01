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توقيف 8 أشخاص في قضية إرهاب في حي مولنبيك في بروكسل
 
 
 
 
 
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٥ اذار ٢٠١٨
 
أوقف ثمانية أشخاص الأحد في حي مولنبيك في بروكسل بعد سلسلة مداهمات في اطار 'قضية ارهاب”.

واعلنت ان المحققين يشتبهون بوجود اعتداء في طور التحضير. وأن المشتبه بهم الثمانية نقلوا للاستماع اليهم أمام قاضي التحقيق الذي من المفترض أن يبت خلال النهار بقرار توجيه التهم اليهم واحتجازهم أم لا.

واشارت الى أن سبع عمليات دهم نفذت الأحد في بلجيكا في اطار قضية ارهاب من بينها أربعة في حي مولنبيك، حيث حصلت جميع التوقيفات. ولم يتم العثور على أي سلاح أو مادة متفجرة.
المصدر : وطنية
 
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