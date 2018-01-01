أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها لدى اسرائيل من تل أبيب الى القدس في شهر أيار، بعد يومين من نقل السفارة الأميركية.



وصرّح موراليس الأحد من واشنطن أثناء المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الاسرائيلية "ايباك" أكبر لوبي داعم للدولة العبرية في الولايات المتحدة، "بناء على تعليماتي وبعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها، ستنقل غواتيمالا سفارتها الى القدس بشكل دائم".



وتابع "أريد أن أشكر الرئيس الاميركي دونالد ترامب لانه أرشدنا الى الطريق"، مضيفا "هذا القرار يثبت دعم وتضامن غواتيمالا المستمرين للشعب الاسرائيلي" مضيفا "أنا متأكد أن عددا كبيرا من الدول سيسلك طريقنا".