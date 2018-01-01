عرض حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الاوضاع المالية في البلاد واصفا اياها بالمستقرة. وردا على سؤال حول مسألة تعثر ​القروض السكنية​ ودور مصرف لبنان، اوضح الحاكم سلامة ان ​المصرف المركزي​ اعطى المصارف مبلغ نصف مليار ​دولار​ في شهر شباط الماضي للقروض السكنية وفقا للكوتا المخصصة لكل مصرف بهدف اعطائها للراغبين في شراء شقق سكنية. الا ان هذا الدعم استهلك خلال شهر نتيجة الطلب غير المسبوق على شراء شقق سكنية، اضافة الى ان ثمة مصارف اعطت تعهدات اكثر من الكوتا المخصصة لها، وطلبنا تنفيذ التزاماتها على ان تدخل بعد ذلك القروض المالية المعنية في رزمة الدعم للعام 2019.



واضاف الحاكم سلامة: " هذا ما يمكن ان يفعله مصرف لبنان لان ال​سياسة​ الاسكانية ليست من اختصاصه بل من اختصاص الدولة، ودور المصرف المركزي ضخ سيولة لتفعيل ​الاقتصاد​ وتأمين شمول مالي واسع، لكن اهدافه تبقى تحت سقف عدم حصول تضخم.