استقبل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه اليوم، رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس، وتناولا الملفات الانمائية الملحة لقضاء جبيل، وأعطى التوجيهات اللازمة الى الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لدى الوزارة.



وقال مارتينوس:"تابعنا الملفات العالقة والجديدة المتعلقة بقضاء جبيل والتي تعنى بالسلامة العامة، وأشار الى أن "الوزير أبدى كل الاهتمام بتلبية الطلبات اسوة ببقية المناطق وهو على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين بالنسبة للانماء".