A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "تأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها الى أصحاب الطلبات، على ان يتواصل بعد ذلك مع الجهات المعنية بالقروض السكنية لوضع حلول تضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المعتمدة".



وخلال اللقاء، اطلع سلامة رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الى باريس والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، واوضح "انه عرض ايضا مع الرئيس عون الاوضاع المالية في البلاد، واصفا اياها بالمستقرة".



وردا على سؤال حول مسألة تعثر القروض السكنية ودور مصرف لبنان، اوضح سلامة "ان المصرف المركزي اعطى المصارف مبلغ نصف مليار دولار في شهر شباط الماضي للقروض السكنية، وفقا للكوتا المخصصة لكل مصرف، بهدف اعطائها للراغبين في شراء شقق سكنية. الا ان هذا الدعم استهلك خلال شهر، نتيجة الطلب غير المسبوق على شراء شقق سكنية، اضافة الى ان ثمة مصارف اعطت تعهدات اكثر من الكوتا المخصصة لها، وطلبنا تنفيذ التزاماتها على ان تدخل بعد ذلك القروض المالية المعنية في رزمة الدعم للعام 2019".



وختم:"هذا ما يمكن ان يفعله مصرف لبنان، لان السياسة الاسكانية ليست من اختصاصه بل من اختصاص الدولة، ودور المصرف المركزي ضخ سيولة لتفعيل الاقتصاد وتأمين شمول مالي واسع، لكن اهدافه تبقى تحت سقف عدم حصول تضخم". المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر