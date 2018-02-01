الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: نأمل ان يكون في يوم من الايام رئيسة لمجلس الوزراء في لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه يجب ان تأخذ المرأة دورا اكبر في الحياة العامة، كاشفا انه سيكون هناك عدد من المرشحات للانتخابات النيابية اكبر من الماضي نعول عليهن لنجاح اللوائح وتعزيز الحياة السياسية والنهوض بالمجتمع.



كلام الرئيس الحريري جاء خلال حفل فطور اقامه صباح اليوم في السراي الكبير تكريما للسيدات الموظفات العاملات في السراي الكبير لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في حضور الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.



وقال الرئيس الحريري في المناسبة :ان شاء الله يأتي يوم وترون من يقف امامكن رئيسةً لمجلس الوزراء، وهذا الامر اذا تحقق يكون انجازا، لان لدى المرأة الكثير من القدرات التي لم نستثمرها في لبنان بعد، وانتن نصف المجتمع وكل ما تقمن به من انجازات يومية على الصعيدين الانساني والشخصي والتضحيات التي تبذلونها في عملكن كبيرة جدا. نحن الرجال دائما نحاول ان نظهر مدى قدرتنا على العمل ولكن انتن القوة الصامته التي تعمل فعليا ربما مئة مرة اكثر من الرجال.



أضاف: اريد ان اشكر كل واحدة منكن على ما تبذله من عمل يؤدي فعلا الى تقدم في هذه الدولة، ودوركن في المجتمع والدولة على حد سواء يجب ان يكبر اكثر واكثر. انتن اساسا نصف المجتمع ويجب ان تنلن حقوقكن دون منة من احد. علينا تغييّر التفكير السائد في لبنان والدول العربية ، ويجب ان تأخذ المرأة دورا اكبر، ونحن في الانتخابات سيكون جزء من المرشحين نساءٌ و نعول عليهن لنجاح اللوائح، وليس فقط لاننا نود ان نرشحهن بل لان لديهن قدرات وباستطاعتهن ان يثبتوا انفسهن في المجلس النيابي ويحققن الاهداف التي نصبو اليها في هذه الانتخابات وبتنفيذ برنامجنا الانتخابي.



شبارو

وبالمناسبة تحدثت مستشارة الرئيس الحريري لشؤون المرأة عبير شبارو فقالت:باسم الزميلات في السراي الحكومي نتقدم من دولتكم بالشكر على ارساء تقليد الاحتفال بيوم المرأة العالمي تأكيدا لدعم دولتكم لدور المرأة، خاصة انك تردد دائما ان الاستثمار بالمرأة ليس حق فقط وهو الشيء الصحيح بل هو الاستثمار الذكي وهذا كان واضحا بالافعال وليس بالاقوال من خلال اصرار دولتكم على اعتماد كوتا نسائية في التعيينات الادارية والتي اتت بنسبة غير مسبوقة من النساء الى المراكز القيادية في الادارات الرسمية، ومن خلال اقرار مجلس الوزراء لستة مشاريع قوانين تتعلق بإزالة التمييز وتمكين وحماية المرأة، ومن خلال رعاية عدد كبير من المؤتمرات والفعاليات والمبادرات المتعلقة بشؤون المراة.



واخيرا من خلال دعمكم نرشح النساء الى الانتخابات. على امل ان تعطي المرأة صوتها لمن هو قادر على ان يكون صوتها ويحمل ويعالج قضاياها ونرى نسبة مشرفة من النساء في كتلة مؤثرة في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الوزراء، ونجدد شكرنا لدولتكم.

المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر