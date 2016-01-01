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الذهب يرتفع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية
 
 
 
 
 
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٥ اذار ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذات الآمنة وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية وعدم التيقن المحيط بنتائج الانتخابات في إيطاليا والتي قد تثير المزيد من بواعث القلق بخصوص منطقة اليورو.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1326.76 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0756 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن 1327.86 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 27 شباط.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم نيسان 0.4 بالمئة إلى 1328.20 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل نحو 105.37 ين لكنه ارتفع قليلا عن أدنى مستوى ليوم الجمعة 105.23 ين الذي لم يبلغه منذ تشرين الثاني 2016.

وصعدت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 963.24 دولار للأوقية والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.40 دولار
المصدر : المستقبل
 
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