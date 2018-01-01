أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة في بيان أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور، الاثنين، بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.



ونصحت السفارة الأميركية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة، والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.



من جهته، قال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أميركية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأميركية أو أماكن يقيم فيها أميركيون.



وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.