وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان إلى إيران للتشديد على التزام أوروبا باتفاق نووي أدى إلى فتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمارات وليكرر أيضا مخاوف أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق.



وسيبلغ لو دوريان إيران بضرورة معالجة الهواجس الغربية بشأن برنامجها للصواريخ الباليسيتية والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وهما نقطتان يقول البيت الأبيض بحاجة للاهتمام إذا كان للاتفاق النووي أن يستمر.



وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "لن نكون مبعوثين لدونالد ترامب أو محامين للدفاع عن إيران. لدينا مخاوفنا الخاصة.."



وعشية زيارة لو دوريان نقل مكتب ماكرون يوم الأحد عنه قوله للرئيس الإيراني حسن روحاني إن فرنسا تتوقع من إيران أن تقدم "مساهمة بناءة" في تسوية أزمات الشرق الأوسط