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الاثنين في ٥ اذار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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السفارة الأميركية في انقرة تغلق أبوابها غدا بسبب تهديدات امنية
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٤ اذار ٢٠١٨
قالت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة في بيان إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.
وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى.
وأضافت أنها ستقوم بإعلان عودة الخدمات عندما تكون جاهزة لذلك.
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