A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصل عند الثامنة من مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارجية البرازيلي الويزيو نونيس، على رأس وفد من الوزارة، قادما من عمان، في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.



وكان في استقبال الوزير البرازيلي والوفد المرافق، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر والسفير البرازيلي جورج قادري والاميرال في البحرية البرازيلية العاملة في إطار قوات اليونيفيل إدوارد فاسكيس والملحق العسكري في السفارة سيلفيو بسوا والديبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية شربل نمر وأركان السفارة البرازيلية.



وقال الوزير البرازيلي إن هدف الزيارة "هو التأكيد على عمق العلاقات بين لبنان والبرازيل، وإرسال رسالة دعم إلى لبنان من قبل البرازيل التي لطالما وقفت إلى جانبه".



أضاف: "لبنان يعتبر من البلدان الآمنة في المنطقة، والمسؤولون اللبنانيون عرفوا كيف يبقون على هذا الوضع، قياسا عما يجري في المنطقة". واستبعد "أي تصعيد أمني ممكن أن يحصل من قبل إسرائيل".



وأعلن ان الرئيس البرازيلي ميشال تامر سيزور لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل.



يشار إلى أن البرازيل تترأس قيادة القوات البحرية في اليونيفيل. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر